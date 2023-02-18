Приготовьте «Красный бархат»: предлагаем готовый рецепт удивительно яркого и вкусного торта

С приготовлением торта «Красный бархат» справится даже неопытный кулинар: читайте рецепт и повторяйте за нами: не разочаруетесь.

Ингредиенты: Для теста: 2 столовые ложки какао-порошка (без сахара), 60 гр.пищевого красителя красного цвета, 2 куриных яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка ванилина, 1 чайная ложка соли, уксус, 1,5 стакана сахарного песка, 1 стакан пахты, сода, 2,5 стакана пшеничной муки, 110 гр. сливочного масла подогретого до комнатной температуры.

Приготовление: Отмерьте необходимое количество муки и просейте ее через маленькое тоненькое ситечко. После этого высыпьте в отдельную емкость и добавьте в муку соль и разрыхлитель. Сухую смесь нужно будет тщательно перемешать. Какао порошок поместите в небольшую мисочку и добавьте к нему краситель. В емкость кухонного комбайна или блендера положите размягченное масло (чтобы оно стало таковым достаточно будет его заранее вытащить из холодильника и дать некоторое время полежать при комнатной температуре, чтобы дело пошло быстрее, можно положить неподалеку от работающей плиты) и засыпьте его сахаром, после чего смело начинайте взбивать, чтобы оно стало легким и воздушным. На эту процедуру вам понадобится не более трех минут времени, при условии, что вы будете взбивать массу интенсивно.

Затем введите одно яйцо, снова взбейте, добавьте второе и повторите процедуру. Лишь после этого можете всыпать ванилин и какао, которое вы до этого перемешали с красителем. Разделите мучную смесь на три части, и треть засыпьте в миксер, где взбивалась масляная часть теста. Еще раз включите миксер, чтобы вмешать муку. Когда это произойдет, засыпайте вторую треть муки и влейте пахту, снова взбивайте миксером и, наконец, засыпайте последнюю часть муки. Такой многоступенчатый подход может показаться несколько утомительным, но он оправдывает себя, поскольку тесто должно получиться нежным и вкусным. В самом конце приготовления теста положите в него соду, погашенную уксусом.

Для выпекания этого торта вам понадобится не одна, а две формы. Тесто нужно будет разделить пополам и испечь два коржа при температуре сто восемьдесят градусов примерно в течение двадцати пяти-тридцати минут. После этого достаньте готовые коржи из духового шкафа и дайте им полностью остыть. Освободившимся временем можно воспользоваться для того, чтобы приготовить глазурь, какую вы любите. Остывшие коржи нужно будет обильно промазать глазурью между ними и по всей поверхности торта. Получается очень необычно, красиво и вкусно!