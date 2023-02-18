Нагиев отказался быть ведущим премии Муз ТВ в этом году
2023-02-18 17:35
Известный актер Дмитрий Нагиев ответил отказом на предложение вести премию Муз ТВ.
Актер Дмитрий Нагиев отказался вести одно из главных музыкальных событий страны - премию Муз ТВ.
Звезда экрана поблагодарил организаторов мероприятия, заверив, что однажды обязательно выйдет на сцену, чтобы вручить награды самым достойным российским музыкантам.
Ранее Нагиев ушел из проекта "Голос", отправившись в творческий отпуск.
Опубликовано: Наталья Гончарова