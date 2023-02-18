Кошки могут жить в домашних условиях до 30 лет: что для этого надо делать

Хозяева могут продлить жизнь своим хвостатым питомцам, если будут внимательно следить за их здоровьем и питанием.

У уличных котов и кошек в среднем продолжительность жизни составляет от 4 до 6 лет. Сказываются условия жизни и отсутствие ухода. А вот домашние любимцы могут спокойно прожить 15,17 и даже 20 и 30 лет. Многое зависит от здоровья конкретного животного и его породы.

Уход и внимание хозяина тут играет ключевую роль. Сразу, как только на это даст добро ветеринар, необходимо провести курс прививок от кошачьих болезней. Это не только предупредит заболевания, но и в целом сделает иммунную систему животного более устойчивой. В дальнейшем важно регулярно осматривать кота у ветеринара, даже если ничего не беспокоит.

Сбалансированность питания также крайне важная составляющая здоровья любимца. О том, какой корм и добавки нужны животному, также расскажет ветеринар. И еще важная информация для тех, кто жалеет, и не хочет стерилизовать или кастрировать кота. Если вы не собираетесь заниматься разведением, это будет оптимальным решением, поскольку в среднем стерилизованные животные живут на 2-4 года дольше.