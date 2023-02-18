В Китае отряд полиции по борьбе с наркотиками успешно обучил белок вынюхивать наркотические вещества

Отряд полиции по борьбе с наркотиками на юго-западе Китая успешно обучил шесть евразийских рыжих белок обнаруживать запрещенные вещества.

Инь Цзинь, полицейский кинолог из Чунцина, получил шесть евразийских красных белок в рамках инициативы Китая по тестированию животных, отличных от собак, в подразделениях по борьбе с наркотиками.

По словам кинолога, белки до сих пор проделали “отличную работу” в упражнениях по обнаружению наркотиков.

Он сказал, что белки являются лучшим кандидатом в животном мире для обнаружения наркотиков из-за их острого обоняния и способности маневрировать на небольших участках, которые в противном случае недоступны для собак.

Чтобы предупредить своего проводника, белок учат начинать чесаться, когда они обнаруживают запрещенное вещество.

Видео с записью тренировок белок стало вирусным на китайском сайте микроблогов Weibo, и некоторые пользователи раскритиковали эту идею как абсурдную.

Другие пользователи в шутку выражали зависть к белкам из-за их работы в качестве государственных служащих.

Хотя обучение белок стало кульминацией многолетних исследований,Инь Цзинь отметил, что они пока не готовы к использованию в борьбе с наркотиками.

Полиция планирует провести дополнительные учения, прежде чем разрешить белкам идти на действительную службу.

По сообщениям, в 2022 году в Китае было собрано и доставлено более 139 миллиардов посылок.

Власти заявили, что недавно были случаи, когда наркотики отправлялись по почте и маскировались под легальные товары, чтобы избежать обнаружения.