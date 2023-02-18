В Китае отряд полиции по борьбе с наркотиками успешно обучил белок вынюхивать наркотические вещества
Отряд полиции по борьбе с наркотиками на юго-западе Китая успешно обучил шесть евразийских рыжих белок обнаруживать запрещенные вещества.
Инь Цзинь, полицейский кинолог из Чунцина, получил шесть евразийских красных белок в рамках инициативы Китая по тестированию животных, отличных от собак, в подразделениях по борьбе с наркотиками.
По словам кинолога, белки до сих пор проделали “отличную работу” в упражнениях по обнаружению наркотиков.
Он сказал, что белки являются лучшим кандидатом в животном мире для обнаружения наркотиков из-за их острого обоняния и способности маневрировать на небольших участках, которые в противном случае недоступны для собак.
Чтобы предупредить своего проводника, белок учат начинать чесаться, когда они обнаруживают запрещенное вещество.
Видео с записью тренировок белок стало вирусным на китайском сайте микроблогов Weibo, и некоторые пользователи раскритиковали эту идею как абсурдную.
Другие пользователи в шутку выражали зависть к белкам из-за их работы в качестве государственных служащих.
Хотя обучение белок стало кульминацией многолетних исследований,Инь Цзинь отметил, что они пока не готовы к использованию в борьбе с наркотиками.
Полиция планирует провести дополнительные учения, прежде чем разрешить белкам идти на действительную службу.
По сообщениям, в 2022 году в Китае было собрано и доставлено более 139 миллиардов посылок.
Власти заявили, что недавно были случаи, когда наркотики отправлялись по почте и маскировались под легальные товары, чтобы избежать обнаружения.
Опубликовано: Храмова Оксана