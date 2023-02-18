Доктор Мясников объяснил, как грамотно устраивать разгрузочные дни

Эксперт уточнил, что морить себя голодом не нужно. И в идеале - просто сократить объем калорий до восьмиста.

Врач и телеведущий Александр Мясников на канале «Россия 1» назвал самый оптимальный способ устраивать разгрузочные дни, сообщает Мослента.

По словам эксперта, в такие дни не стоит морить себя голодом.

Это не должен быть полный голод, но - снижение до восьмиста калорий, — рассказал специалист.

Он уточнил, что в разгрузочные дни не нужно отказывать себе обеде и ужине. Но нужно сократить количество калорий. По словам эксперта, такие дни достаточно устраивать один-два раза в неделю.

Мясников также отметил, что время от времени стоит позволить себе и «антиразгрузочные дни» - для улучшения настроения. В такие периоды можно съесть любимое калорийное блюдо, но злоупотреблять этим не надо.