Книги для детей Роальда Даля переписаны, чтобы исключить «оскорбительные» выражения
Знаменитые детские рассказы Роальда Даля переписываются чувствительными читателями, чтобы содержать более понятный язык.
Знаменитые детские рассказы Роальда Даля переписываются чувствительными читателями, чтобы содержать более понятный язык.
Теперь в таких книгах, как “Матильда”, "Чарли" и "Шоколадная фабрика", больше нет таких слов, как "толстый" или "уродливый", для описания персонажей.
Огастес Глуп в "Чарли и шоколадной фабрике’ теперь описывается как “огромный”. В Твитах миссис Твит больше не “уродливая и отвратительная", а просто "отвратительная”.
Гендерный язык также был пересмотрен; например, в книгах больше не будет использоваться слово “female”, вместо него будет выбрано "woman".
И издательство Roald Dahl Story Company, и издатель Puffin заявили, что изменения были “небольшими и тщательно продуманными”.
Эта книга была написана много лет назад, и поэтому мы регулярно пересматриваем язык, чтобы убедиться, что им могут пользоваться все и сегодня.
Такое уведомление теперь будет появляться на новых изданиях книг Даля.
Опубликовано: Храмова Оксана