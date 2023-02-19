Ван И: Пекин не смирится с давлением США на отношения Китая и России

Глава китайского МИДа Ван И высказался об угрозах американских политиков в отношении сотрудничества между Москвой и Пекином.

19 февраля министр иностранных дел КНР Ван И выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где публично заявил, что правительство Китая никогда не смирится с политикой Соединённых Штатов, которые угрожают оказать давление на российско-китайское сотрудничество.

Также Ван И отметил, что партнёрство России и Китая не направлено против независимости других государств, ввиду чего не угрожает безопасности существующего миропорядка.