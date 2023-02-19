Любовь Успенская разорвала дружбу с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым
Доктор рассказал, что на одном из каналов поделился нюансами операций артистки, но после нарезки кадров смысл изменился, и певица обиделась.
Тимур Хайдаров сегодня считается одним из известных и востребованных российских пластических хирургов.
На счету специалиста множество восторженных отзывов от звезд шоу-бизнеса, которые воспользовались его услугами, сообщает Рамблер.
С большинством клиентов у Хайдарова сложились дружеские отношения. Но с Любовью Успенской они разорвали отношения. Тимур рассказал журналистам Супер.ру. почему:
Люба Успенская — большая артистка. Она одной из первых вытащила меня на телевидение. Во время совместного эфира на RU TV она как-то показала свою попу и заявила: «Это он ее сделал».
Хируг признался, что однажды, после того, как предварительно обсудил это с певицей, в интервью рассказал о проделанной работе по совершенствованию красоты певицы.
Один из желтушных телеканалов так его нарезал, что смыслы сильно исказились. Мы с Успенской на этом фоне разругались, прямо скажем, в сопли, и перестали общаться, - признался Тимур.
Опубликовано: Светлана Гарусева