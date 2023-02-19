Любовь Успенская разорвала дружбу с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым

Доктор рассказал, что на одном из каналов поделился нюансами операций артистки, но после нарезки кадров смысл изменился, и певица обиделась.

Тимур Хайдаров сегодня считается одним из известных и востребованных российских пластических хирургов.

На счету специалиста множество восторженных отзывов от звезд шоу-бизнеса, которые воспользовались его услугами, сообщает Рамблер.

С большинством клиентов у Хайдарова сложились дружеские отношения. Но с Любовью Успенской они разорвали отношения. Тимур рассказал журналистам Супер.ру. почему:

Люба Успенская — большая артистка. Она одной из первых вытащила меня на телевидение. Во время совместного эфира на RU TV она как-то показала свою попу и заявила: «Это он ее сделал».

Хируг признался, что однажды, после того, как предварительно обсудил это с певицей, в интервью рассказал о проделанной работе по совершенствованию красоты певицы.