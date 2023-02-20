Умер звезда фильма «Закон и порядок» Ричард Белзер

Новость о кончине звезды Голливуда подтвердила сценарист Ларейн Ньюман, работавшая с актером с 70-х.

Звезда сериала «Закон и порядок» умер в возрасте 78 лет. Сценарист Ларейн Ньюман, тесно сотрудничавшая с Белцером с середины 70-х годов прошлого века, подтвердила известие о смерти актера, сообщает СтарХит.

Так грустно слышать о кончине Ричарда Белцера. Я сильно любила этого парня. Он был одним из первых друзей, когда я приехала в Нью-Йорк, чтобы сниматься. Один из самых лучших людей на свете. Покойся с миром, дорогой», — написала она.

Свои соболезнования также высказал комик Марк Марон, назвав коллегу «одним из великих».

В начале семидесятых Ричард начинал в качестве стендап-комика, выступая по клубам Нью-Йорка. Ему также повезло попасть на телевидение.

После этого артист получил ряд предложений в кино. Он сыграл в таких фильмах, как «Квадратный ящик» Кена Шапиро, «Лицо со шрамом» Брайана Де Пальма, «Слава» Алана Паркера.

Ричард также прекрасно вжился в роль детектива Джона Манча. Этот персонаж переходил из одного фильма в другой: «Секретные материалы», «Убойный отдел», «Закон и порядок».