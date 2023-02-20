Российским войскам удалось пробить оборону в Берховке вблизи Артемовска

Эту новость сообщили в Телегрм-канале "Русской весны". Победа одержана благодаря участию сил ЧВК "Вагнер".

По сообщению Телеграм-канала, новая победа досталась российским военным в поселке Берховка, расположенном недалеко от Артемовска.

Вооруженные формирования ЧВК "Вагнер" прорвали линию обороны украинских войск в этом направлении. Штурмовые группы проникли между Берховкой и тылом обороны возле села Ягодного.

Сейчас в Берховке ведутся усиленные боевые действия. С северной стороны поселок находится под контролем российский войск. Планируется наступление с фланга в сторону Ягодного.

К успеху операции привел захват Парасковиевки и ближайших к ней высот.