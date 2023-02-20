Ford Mustang Mach-E - лучший электромобиль для лета

Согласно сезонным тестированиям Consumer Reports, Ford Mustang Mach-E имеет запас хода 442 километра при температуре около 27 градусов.

Тесты показали, что в теплую погоду запас хода Ford Mustang Mach-E на одну милю больше, чем у Tesla Model Y, которая заняла второе место с результатом 440 километра.

С точки зрения дальности хода высокие температуры лучше низких.

Согласно сезонным тестированиям Consumer Reports, электромобили гораздо лучше справляются с высокими температурами, чем с очень низкими.

“Мы обнаружили, что при движении со скоростью 110 километров в час в холодную погоду запас хода сокращается примерно на 25 процентов по сравнению с аналогичными условиями при мягкой погоде”, - говорится в Consumer Reports.

“Мы ожидали, что мягкая погода ниже 15 градусов обеспечит наибольший диапазон, но на самом деле теплые температуры от 26 градусов обеспечили самый большой диапазон запаса хода из трех протестированных условий”.

21 градус по Цельсию лучшая рабочая температура для электромобилей.