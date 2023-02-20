Поражение током: новое исследование США опровергло выгоду электромобилей

Как утверждают эксперты этой страны, в Америке сегодня дешевле всего обходится пользование автомобилем на газе.

Есть много причин, по которым водители переходят на электромобили. И одно из них - деньги.

Несмотря на то, что электромобили могут стоить дороже, у них есть потенциал сэкономить средства в долгосрочной перспективе - за счет снижения эксплуатационных расходов.

Например, исследование за 2020 год показало, что в США типичная экономия составляет от 6000 до 10 000 долларов.

Но, хотя водителям электромобилей не нужно останавливаться на заправке, им приходится платить за электричество — а это в наши дни не так дешево.

Согласно новому исследованию Anderson Economic Group, рост цен на электроэнергию в сочетании с более низкими ценами на газ в конце 2022 года сделали электромобили более дорогими в расходовании топлива, чем автомобили на газе.