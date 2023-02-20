Хренин: численность народного ополчения в Беларуси составит 150 тысяч человек

Виктор Хренин поделился данными о численности белорусского народного ополчения.

20 февраля белорусский министр обороны Виктор Хренин публично заявил, что численность народного ополчения в стране ориентировочно будет составлять 150 тысяч человек, однако она может быть увеличена ввиду желания добровольцев присоединяться к данному воинскому формированию.

В тот же день ранее Александр Лукашенко сообщил, что при создании народного ополчения в Беларуси Министерство обороны учтёт уроки украинского конфликта.