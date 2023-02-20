«РИА Новости»: Костомаров в тяжёлом состоянии из-за поражения мозга

Репортёры издания "РИА Новости" сообщили новые подробности о состоянии здоровья Романа Костомарова.

20 февраля издание "РИА Новости" со ссылкой на источник в больнице "Коммунарка" сообщило, что российский фигурист Роман Костомаров пребывает в крайне тяжёлом состоянии, поскольку пережил поражение части мозга из-за кровоизлияния и обширной гематомы.

Накануне стало известно, что находящийся в отделении реанимации Роман Костомаров пережил ампутпцию не только стоп, но и кистей рук. В то же время близкие родственники спортсмена называют недостоверной информацию об ампутации кистей Роману Костомарову, утверждая, что фигуристу ампутировали лишь нескольку пальцев на руках.