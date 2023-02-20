МИД Китая обвинил США в дезинформации о военной помощи КНР России

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что США распространяют дезинформацию о военной поддержке КНР в адрес России.

Он призвал Соединенные Штаты переосмыслить свои действия и направить усилия на содействие мирным переговорам.

Китайский дипломат считает, что сейчас США пытаются перекладывать ответственность, но не предпринимают усилий для разрядки ситуации.

Он напомнил, что Китай продвигает идею примирения России и Украины, а США непрерывно поставляют оружие Киеву.