В Еврокомиссии назвали выводы журналиста Херша о подрыве «Северных потоков» спекуляцией

В Еврокомиссии впервые прокомментировали результаты расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток».

Представитель пресс-службы ЕК Андреа Мазини заявила, что выводы Херша о причастности США и Норвегии к подрывам газопроводов являются спекуляцией.

Она также подчеркнула, что единственный способ ответить на вопрос об этом событии – официальное расследование.

Ранее Сеймур Херш опубликовал статью о том, что США при участии Норвегии организовали подрыв «Северных потоков» во время учений НАТО.