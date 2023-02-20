В Еврокомиссии назвали выводы журналиста Херша о подрыве «Северных потоков» спекуляцией
2023-02-20 20:14
В Еврокомиссии впервые прокомментировали результаты расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток».
Представитель пресс-службы ЕК Андреа Мазини заявила, что выводы Херша о причастности США и Норвегии к подрывам газопроводов являются спекуляцией.
Она также подчеркнула, что единственный способ ответить на вопрос об этом событии – официальное расследование.
Ранее Сеймур Херш опубликовал статью о том, что США при участии Норвегии организовали подрыв «Северных потоков» во время учений НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина