Bloomberg: Китай попросит о прекращении огня и поставок оружия Киеву

Издание Bloomberg раскрыло детали китайского плана по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Журналисты американской газеты Bloomberg сообщают, что 24 февраля глава китайской коммунистической партии Си Цзиньпин выступит с "мирной речью", в ходе которой изложит личный план урегулирования украинского кризиса. По данным Bloomberg, Си Цзиньпин предложит прекратить огонь в Украине и поставлять оружие Киеву.

Накануне глава МИД Китая Ван И утверждал, что Пекин выступает за скорейшее прекращение боевых действий на территории Украины и возобновлении мирных переговоров между участниками конфликта.