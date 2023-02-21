Express: грейпфрут способен защитить печень от вредного воздействия алкоголя

Издание Express сообщает, что ученые определили фрукт, защищающий печень от негативного воздействия алкоголя.

Им оказался грейпфрут, который содержит большое количество антиоксиданта нарингина, уменьшающего окислительный стресс для печени.

Такие данные ученые получили в результате исследования специально выведенных трансгенных рыбок.

Ранее новозеландский Фонд борьбы с гепатитом уже установил, что цитрусовые фрукт превращают токсичные компоненты в вещества, поглощаемые водой.