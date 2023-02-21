Bloomberg: Россия увеличила экспорт нефти на 26% вместо сокращения нефтедобычи

Агентство Bloomberg сообщает, что за период с 10 по 17 февраля экспорт российской нефти вырос на 26% до 3,6 млн баррелей в сутки.

Такие данные агентство получило по результатам отслеживания судов. На всех морских терминалах зафиксированы максимальные показатели.

Аналитики полагают, что решение о сокращении нефтедобычи в России не было вынужденной мерой.

Вместе с тем российская сторона стала чаще использовать «теневой» флот для поставок нефти, и теперь не зависит от европейских судов.