Bloomberg: Россия увеличила экспорт нефти на 26% вместо сокращения нефтедобычи
2023-02-21 01:59
Агентство Bloomberg сообщает, что за период с 10 по 17 февраля экспорт российской нефти вырос на 26% до 3,6 млн баррелей в сутки.
Такие данные агентство получило по результатам отслеживания судов. На всех морских терминалах зафиксированы максимальные показатели.
Аналитики полагают, что решение о сокращении нефтедобычи в России не было вынужденной мерой.
Вместе с тем российская сторона стала чаще использовать «теневой» флот для поставок нефти, и теперь не зависит от европейских судов.
Опубликовано: Светлана Репина