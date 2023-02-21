Красавица из прошлого: ученые восстановили лицо представительницы исчезнувшего 2000 лет назад народа

Женщина по имени Хинат была набатейкой и жила на Аравийском полуострове примерно в начале нашей эры.

С конца IV до нашей эры и по I век нашей эры набатейское царство располагалось на нынешней территории Израиля, Иордании, Сирии и Саудовской Аравии.

Столицей этого царства был вырубленный в горах город Пéтра. О набатеях или набатейцах, благосостояние которых базировалось на торговле благовониями и специями, мало чего известно, они не оставили после себя почти никаких письменных памятников.

Еще одним центром набатейской цивилизации считается город Хегра на северо-западе Аравийского полуострова. В окрестностях Хегры до наших дней сохранились вырубленные в песчаниках древние захоронения. Одно из них принадлежит некой Хинат и ее потомкам.

Археологи обнаружили в гробнице, датируемой примерно 60–61 годами нашей эры, 80 взрослых и детей. Череп одной из похороненных в могиле решили реконструировать: это женщина в возрасте 40–50 лет, ее рост около 160 сантиметров.

Судя по тому, как она захоронена, Хинат принадлежала к среднему социальному слою. Благодаря совместной работе ряда специалистов, сегодня появилась возможность увидеть, как именно выглядела набатейская женщина, сообщает Вокруг света..