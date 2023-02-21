Британские владельцы электромобилей переходят на бензин

Резкий рост продаж новых автомобилей в этой стране обусловлен бензиновыми моделями, а не электромобилями.

В шокирующем отчете The Sun утверждается, что “толпы” владельцев электромобилей в островном государстве возвращаются к автомобилям, работающим на газе.

Что это означает для электромобилей в будущем?

Согласно отчету, резкий рост продаж новых автомобилей в Великобритании обусловлен бензиновыми моделями, а не электромобилями. Электромобили по-прежнему занимают довольно низкую позицию.

В частности, на 2022 год только 5,8% рынка новых автомобилей в США составляли электромобили.

По данным The Sun, в январе количество регистраций автомобилей ICE в Великобритании увеличилось, в то время как у электромобилей рост был более скромным.

Еще более тревожным является утверждение, что на каждое общественное автомобильное зарядное устройство в Великобритании приходится по 30 электромобилей.

Это значит, что в некоторых районах зарядные станции более переполнены, чем в других. Вероятно, во время рождественского сезона водителям Tesla приходилось стоять в очередях, чтобы подключить свой автомобиль к сети.

Такого рода неудобств достаточно, чтобы заставить некоторых людей продать свой EV.

Можно ли это считать большим исходом электромобилей или это просто несколько владельцев недовольны ожиданиями в очередях? Пока трудно дать ответ на этот вопрос. Но все же отказы от электромобилей пока не стали массовыми.