Британские владельцы электромобилей переходят на бензин
Резкий рост продаж новых автомобилей в этой стране обусловлен бензиновыми моделями, а не электромобилями.
В шокирующем отчете The Sun утверждается, что “толпы” владельцев электромобилей в островном государстве возвращаются к автомобилям, работающим на газе.
Что это означает для электромобилей в будущем?
Согласно отчету, резкий рост продаж новых автомобилей в Великобритании обусловлен бензиновыми моделями, а не электромобилями. Электромобили по-прежнему занимают довольно низкую позицию.
В частности, на 2022 год только 5,8% рынка новых автомобилей в США составляли электромобили.
По данным The Sun, в январе количество регистраций автомобилей ICE в Великобритании увеличилось, в то время как у электромобилей рост был более скромным.
Еще более тревожным является утверждение, что на каждое общественное автомобильное зарядное устройство в Великобритании приходится по 30 электромобилей.
Это значит, что в некоторых районах зарядные станции более переполнены, чем в других. Вероятно, во время рождественского сезона водителям Tesla приходилось стоять в очередях, чтобы подключить свой автомобиль к сети.
Такого рода неудобств достаточно, чтобы заставить некоторых людей продать свой EV.
Можно ли это считать большим исходом электромобилей или это просто несколько владельцев недовольны ожиданиями в очередях? Пока трудно дать ответ на этот вопрос. Но все же отказы от электромобилей пока не стали массовыми.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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