Супружеская пара с карликовостью стала родителями троих детей

Чарли Кейт и Каллен Ворган родились с генетическим нарушением, вызывающим карликовость, и передали дефектный ген двоим детям.

У Каллена диагностирована гелеофизическая дисплазия, а у его жены Чарли ахондроплазия. Это не остановило супругов в стремлении обзавестись детьми, хотя врачи были против, опасаясь,что беременность может стоить Чарли жизни.

В 2015 году Чарли забеременела первым ребенком. Через 2 года после благополучного рождения дочери Тильды на свет появилась ее сестра. Обе девочки унаследовали заболевание родителей.

Третий ребенок Чарли и Каллена, мальчик, родился здоровым. Счастливая жена и мама выкладывает в соцсети страницы из жизни необычной семьи. Сотни тысяч подписчиков восхищены любовью и гармонией, которые царят в паре и между малышами.