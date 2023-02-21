Женщина-трансгендер в тюрьме США добилась права на гормональную терапию и другие процедуры

Она подала в суд на Департамент исправительных учреждений Джорджии и выиграла свое право на гормональную терапию и лазерную эпиляцию.

Американка рассказала, как попала в тюрьму в 21 год как цветная трансгендерная женщина.

В тюрьме, где содержались только мужчины, я не могла получить заместительную гормональную терапию, и работники издевались надо мной, - призналась она.

Трансгендерная женщина подала в суд на Департамент исправительных учреждений Джорджии. И - выиграла свое право на гормональную терапию и лазерную эпиляцию.

История ее детства очень тяжелая. По словам американки, в 6 лет она стала свидетельницей убийства своей матери. Это случилось в штате Мэриленд, а в 17 лет она сбежала в Джорджию.

С 14-ти лет она оказывала секс-услуги, чтобы свести концы с концами. В конце концов, ей предъявили обвинения в уголовном преступлении, и приговорили к 14 годам тюремного заключения.

Мне пришлось бороться за свои медицинские права за решеткой, - призналась трансгендер.

Она также рассказала историю своей трансформации в женщину:

Я идентифицировала себя как транс с 11 лет. В том юном возрасте я просто говорила людям, что хочу быть девочкой. Мои чувства по поводу своей идентичности по-настоящему сформировались, когда мне было 13.

Непростые зигзаги жизненного пути привели ее в тюрьму, причем в мужское учреждение Глубокого Юга. По словам трангендера, это были непростые годы.