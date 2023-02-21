В семье Райнана Рейнольдса снова пополнение: Блейк Лайвли родила четвертого ребенка

Звездная актерская пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз.

Актриса поделилась с подпичиками фотографией с мужем Райаном Рейнольдсом и его матерью. На снимке у нее не было выступающего живота. Когда родился ребенок и его пол звездные родители пока не сообщали.

О том, что Блейк Лайвли беременна четвертым ребенком поклонники узнали в сентябре 2022 года. Она появилась на красной ковровой дорожке в платье, подчеркивающем ее особое положение.

В браке Рейнольдс и Лайвли состоят уже 10 лет. Они воспитывают троих дочерей: 3-летнюю Бетти, 8-летнюю Джеймс и 6-летнюю Инес. Окажется ли их четвертый ребенок мальчиком или еще одной сестренкой девочкам, надеемся, скоро узнаем!