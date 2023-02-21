Археологи в Китае обнаружили унитаз со смывом, которому более 2 тысяч лет

Находка интригует: до этого считалось, что изобретение современных смывных унитазов относится к Викторианской Англии.

Археологи в Китае обнаружили унитаз со смывом возрастом от 2200 до 2400 лет. Один из ученых признался, что находка всех удивила и рассмешила.

Этот унитаз со смывом найден при раскопках дворца в городе Юэян исследователями Института археологии Китайской академии общественных наук.

Находка интригует: до этого считалось, что изобретение современных смывных унитазов относится к Викторианской Англии.

Фань Миньян, эксперт по дизайну древних инструментов, сказал, что туалет "обманчиво продвинутый" из-за системы отвода воды, которая используется в наши дни, сообщает китайская газета Global Times.

"Предмет роскоши", скорее всего, использовался только высокопоставленными членами дворца, найденного в китайской провинции Шэньси, сообщил член команды раскопок Лю Жуй.

Он добавил, что слугам пришлось бы наливать воду в унитаз каждый раз, когда им пользовались:

Это первый и единственный древний унитаз со смывом, когда-либо обнаруженный в Китае. Все на месте были удивлены, а потом мы все разразились смехом, - рассказал Лю.

Анализ окружающей почвы также может намекнуть на диету и пищевые привычки древних людей. Более масштабные археологические раскопки во дворце придают "большую ценность изучению расположения столиц" древних династий, говорится в пресс-релизе института.