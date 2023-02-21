Мельникова нелестно высказалась о картине Чебурашка, ставшей лидером российского проката

Бывшая жена и коллега актера Артура Смольянинова Дарья Мельникова оказалась в числе тех, кому фильм "Чебурашка" не понравился. Что пришлось не по душе знаменитости?

Актриса Дарья Мельникова высказалась по поводу российской картины "Чебурашка" в своем Телеграм-канале.

Артистка призналась, что ей не нравится, когда в кино все мило и красиво.

Звезда экрана отметила, что "Чебурашку" украсила сцена с запуском ракеты, которая заставила Дарью поволноваться, так как снято было отлично.

Актриса не забыла высоко оценить работу своих коллег Федора Добронравова и Евы Смирновой.