Молодого парня обманом привезли в Лондон из Нигерии в качестве донора почки

На суде он рассказал, что ему обещали работу. Узнав об истинном положении дел, он сбежал и обратился в полицию.

Нигерийский рыночный торговец рассказал на суде, что был шокирован, когда в Лондоне врач сообщил ему, что он - донор почки.

Мужчина, имя которого не называется по юридическим причинам, думал, что он едет в Великобританию по работе.

60-летнего нигерийского политика Айка Экверемаду в суде Олд-Бейли обвиняют в том, что он привез 21-летнего мужчину в Великобританию, чтобы пересадить почку своей дочери Соне.

Его 56-летняя жена Беатрис, 25-летняя дочь Соня и коллега - 50-летняя доктор Обинна Обета - также отрицают сговор с целью организации поездки в Британию молодого парня с целью его тайной эксплуатации.

Обвинение утверждает, что мистер Экверемаду заплатил посредникам тысячи фунтов стерлингов, чтобы они нашли донора в Нигерии и организовали пересадку почки в Великобритании.

Уличный торговец описал, что его "контролировали" и сказали солгать о родственных связях с семьей Экверемаду перед консультацией в Королевской бесплатной больнице на севере Лондона в феврале 2022 года.

Я плакал, когда он рассказал мне об этом. Я сказал ему, что ничего не знаю о пересадке почки, - сказал молодой нигериец.

Обеспокоенные его юным возрастом и очевидной неосведомленностью о процессе, два врача отменили пересадку.

Давая показания по видеосвязи, нигериец рассказал присяжным, что вырос в отдаленной деревне без электричества и водопровода. В возрасте 15 лет он переехал в Лагос, чтобы работать с дядей, продававшим аксессуары для мобильных телефонов на рынке.

Шесть лет спустя обвиняемый доктор Обета, которого обвинение назвало "помощником" мистера Экверемаду, предложил ему возможность поехать в Лондон.

Он попросил меня не говорить людям, что я приезжаю в Великобританию, - сказал молодой человек.

После успешного оформления паспорта и визы он вылетел в Лондон. Во время ужина там ему сказали "приодеться", и он познакомился с женщиной, которую опознал в суде как Соню Экверемаду.

Была сделана фотография, на которой они запечатлены вместе. Присяжным сказали, что это было сделано для создания ложной фотографической "предыстории" о том, что они знали друг друга.

Несмотря на решение не проводить трансплантацию, трейдер дал показания о том, что позже он был осмотрен двумя другими неизвестными врачами в доме доктора Обеты, которого он также обвинил в том, что он заставлял его работать "домашним мальчиком" и не платил.

Он сбежал и два дня гулял по Лондону. А потом - пришел в полицейский участок в Стейнсе, положив начало полицейскому расследованию, которое привело к судебному разбирательству.