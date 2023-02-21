Картошка под охраной: для чего Фридрих Великий приказал вооруженным отрядам охранять картофельные поля

Прусский военный гений Фридриха Великого помог решить проблему голода в стране, приучив людей к картофелю нестандартным способом.

Во время правления Фридриха Великого голод в народе был проблемой номер один. Массовая культивация картофеля могла решить ее, но крестьяне не доверяли этой новой на тот момент сельскохозяйственной культуре, и отказывались ее есть. Урожаи картошки сгнивали в хранилищах.

Тогда король пошел на хитрость. Он приказал выставить вооруженную охрану на каждое картофельное поле. Часовые должны были находиться на страже днем, а ночью уходить.

Крестьяне сначала присматривались к происходящему, а потом сообразили, что на полях есть что-то ценное, раз их тщательно охраняют. Ночью они выходили на поля, выкапывали картофель, и уносили с собой. Со временем люди распробовали вкус нового корнеплода, и сами начали сеять его по доброй воле.