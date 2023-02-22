Небензя: Швеция, Дания и Германия пытаются замести следы расследованием по «Северным потокам»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Швеция, Дания и Германия своим расследованием взрывов на «Северных потоках» пытаются замести следы.

Он уточнил, что цель этих стран заключается еще и в том, чтобы отвести подозрения от Соединенных Штатов.

Небензя отметил, что расследования непрозрачны, Россию к ним не допускают, все ее запросы игнорируют.

Ранее было принято решение перенести заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» с 21 февраля на неопределенную дату.