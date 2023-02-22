Минэкономики Швейцарии запретило банкам использовать замороженные российские активы

Пресс-секретарь госсекретариата Швеции по экономике Фабиан Майенфиш сообщил, что у банков страны нет прав на использование замороженных российских активов для собственных целей.

Майенфиш указал на запрет любых действий, которые связаны с управлением замороженными активами.

Это касается привлечения новых инвестиций, изменения выручки, а также продажи таких активов.

Однако есть свои исключения. Они распространяются на административные действия, которые выполняют банки: учет комиссий и процентов по счетам.