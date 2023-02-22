В США хотят проверять умственные способности кандидатов, претендующих на пост президента

Член конгресса Скотт Десжарлаис внес предложение о конституционных поправках. Суть их заключается в следующем: все баллотирующиеся на пост президента США, должны проходить проверку умственных способностей.

Такая инициатива может быть объяснена желанием 80-летнего Джо Байдена выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.

При этом здоровье его, по распространяющимся слухам, оставляет желать лучшего.

Одобрить такую поправку в конституцию США могут только в случае, если две третьих обеих палат конгресса проголосуют положительно.

Другой возможный вариант внесения изменений в главный законодательный документ Соединенных Штатов - санкция национального собрания, которое созывается после предоставления двух третей легислатур американских штатов.

На прошлой неделе медики признали Байдена здоровым и способным занимать пост президента.

В ответ член конгресса, Ронни Джексон, бывший врач Белого дома, выдвинул обвинение администрации Байдена.

Он указал на укрывательство реальных фактов о психическом состоянии главы США.

Информация предоставлена РИА Новости.