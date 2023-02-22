В США хотят проверять умственные способности кандидатов, претендующих на пост президента
Член конгресса Скотт Десжарлаис внес предложение о конституционных поправках. Суть их заключается в следующем: все баллотирующиеся на пост президента США, должны проходить проверку умственных способностей.
Такая инициатива может быть объяснена желанием 80-летнего Джо Байдена выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.
При этом здоровье его, по распространяющимся слухам, оставляет желать лучшего.
Одобрить такую поправку в конституцию США могут только в случае, если две третьих обеих палат конгресса проголосуют положительно.
Другой возможный вариант внесения изменений в главный законодательный документ Соединенных Штатов - санкция национального собрания, которое созывается после предоставления двух третей легислатур американских штатов.
На прошлой неделе медики признали Байдена здоровым и способным занимать пост президента.
В ответ член конгресса, Ронни Джексон, бывший врач Белого дома, выдвинул обвинение администрации Байдена.
Он указал на укрывательство реальных фактов о психическом состоянии главы США.
Информация предоставлена РИА Новости.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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