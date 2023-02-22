Лаборатория обработки кинопленки на «Мосфильме», единственная в России, прекращает работу в марте
Об этом сообщается в ТАСС. Лаборатория обработки пленки, действующая на базе кинокомпании "Мосфильм", намерена остановить работу с 1 марта.
На официальном сайте "Мосфильма" опубликовали информацию о прекращении работы единственной в России лаборатории обработки кинопленки.
Произойдет это с 1 марта 2023 года. Как известно, на пленку были сняты картина Павла Лунгина "Братство" и сериал Сергея Урсуляка "Ненастье". На производство проектов было затрачено 38 тысяч метров кинопленки.
Кроме того, лаборатория занималась проявкой цветных негативных кинопленок 35 мм и 16 мм в процессе ECN-2 (Kodak) при использовании проявочных агрегатов британской фирмы Photomec.
В услуги организации входила также печать с негатива премьерных и эталонных копий фильмов с применением копировальных устройств ВНР (США).
Сервис изготавливал интерпозитивы и интернегативы по традиционной технологии на кинопленках intermediate фирм Kodak, Fuji и оказывал иные услуги.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Антон Райт
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