Rolling Stones пишет новый альбом вместе с битлами

Почти 60 лет спустя после первой встречи музыканты реализуют совместный проект с Полом МакКартни и Ринги Старром.

Группа Rolling Stones завершает в Лос-Анджелесе запись своего нового альбома. Предыдущий диск группы с оригинальными песнями вышел еще в 2005 году.

Но сенсация не только в подготовке нового альбома: как сообщает КП со ссылкой на Variety, в работе участвуют Пол МакКартни и Ринго Старр - два живых представителя The Beatles.

Сэр Пол выступает в качестве бас-гитариста, а Ринго Старр займется перкуссией. Хотя не исключено, что МакКартни может и спеть что-нибудь с Миком Джаггером.

Но пока это доподлинно неизвестно: работа над альбомом идет в обстановке страшной секретности.

Продюсер альбома - Эндрю Уотт, недавно получивший «Грэмми». Он работал с такими артистами, как Оззи Осборн, Дуа Липа, Pearl Jam, Джастин Бибер, Игги Поп, Бритни Спирс, Элтон Джон.

Известно, что в альбоме планируется использовать записи, которые незадолго до смерти успел сделать Чарли Уоттс - легендарный барабанщик Rolling Stones, который скончался в 2021 году.