Китай отдаляется от России, чтобы улучшить отношения с Европой

Об этом сообщили в The New York Times. По версии иностранного издания, Пекину нужен рывок для развития экономики страны. Для этого необходима дистанция с Россией и сближение с Европой.

Согласно The New York Times, тур по странам Европы, недавно предпринятый главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической парти Китая Ван И, можно расценивать как попытку сблизиться с европейскими странами.

Цель таких шагов - поднять китайскую экономику. По мнению опрошенных изданием аналитиков, Ван И не выразил прямую поддержку Москве, объяснив это нежеланием затягивать и обострять кризис.

По версии The New York Times, Америка давит на Китай, исключая любые попытки построить адекватный диалог.

Как пояснили эксперты, два года натянутых отношений, срыв важной инвестиционной сделки и война на Украине должны были подтолкнуть Китай к разрыву отношений с Москвой.

Несмотря на это, Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене затеял словесную перепалку с США.

Поводом стало происшествие с якобы шпионским китайским аэростатом. Ван И назвал реакцию США в этом случае "абсурдной и истеричной".

В то же время, как заявили в МИД КНР, встреча координатора внешней политики Китая Ван И и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева завершилась договоренностью о совместном противодействии всем формам одностороннего запугивания.