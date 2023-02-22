Бероев осудил Хаматову за нанесенный вред благотворительности в России

Актер считает, что антироссийские высказывания его коллеги нанесли вред филантропии, и собирать деньги на благие цели стало труднее.

Эмиграция Чулпан Хаматовой, которая является соучредителем фонда «Подари жизнь», и ее антироссийские комментарии нанесли ущерб всей системе филантропии в России, считает актер и директор благотворительного фонда «Я есть!» Егор Бероев, сообщает 5-tv.ru.

По словам звезды, исправить ситуацию не получилось до сих пор.

Как директор благотворительного фонда я понимаю, что она всю систему благотворительности в России сильно подставила. Она подставила доверие людей и бизнеса к благотворительности. Нам перестали давать деньги, мы испытываем сейчас большие сложности, — рассказал Егор Бероев изданию.

Артист не исключает, что Чулпан Хаматова сама не поняла, какие последствия вызвали ее действия. Но он не считает, что нужно наказывать коллегу по цеху.

Я не думаю, что надо кого-то клеймить или вешать. Но кому-то нужно объяснить более жестко, — отметил Егор Бероев.

Он не сказал, кого именно имеет в виду. Но уточнил, что речь идет про «парней» его профессии.

Егор Бероев и его жена Ксения Алферова больше 10 лет оказывают помощь детям с особенностями развития.

Чулпан Хаматова выехала из России после начала СВО по защите Донбасса. Актриса эмигрировала в Латвию, где под Ригой у нее собственный дом стоимостью несколько сотен тысяч евро.