Медведев: если США хотят поражения РФ, то Москва применит ядерное оружие

22 февраля Дмитрий Медведев допустил применение ядерного оружия со стороны России.

Днём среды бывший российский президент Дмитрий Медведев дал оценку вчерашней речи Джо Байдена в Польше, который утверждает, что правительство Соединённых Штатов и страны коллективного Запада обязаны добиться военного поражения России в спецоперации на территории Украины.

По мнению Медведева, Россия вправе использовать любые вооружения, в том числе ядерные, если администрация Вашингтона открыто добивается военного разгрома Москвы.