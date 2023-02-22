Госдума единогласно проголосовала за приостановку участия России в ДСНВ

Депутаты Госдумы приняли закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Пресс-служба Государственной думы РФ уведомляет, что днём 22 февраля депутаты органа единогласно проголосовали за приостановку членства России в ДСНВ с Соединёнными Штатами. Ранее профильное голосование анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что оно состоится сегодня.

Днём ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из-за недружественной политики США.