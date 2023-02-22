В Сети стало вирусным видео, где Жерара Пике и его новую подругу выгоняют из ресторана
Как сообщают испанские СМИ, хозяин заведения является большим поклонником Шакиры, потому отказался обслуживать нынешнюю избранницу футболиста.
По всей вероятности, поклонники не скоро простят футболисту Жерару Пике разрыв с певицей Шакира. Это подтверждает и видео, стремительно набирающее популярность в Сети.
Как уточняет Космополитен, Пике на нем вместе с 23-летней возлюбленной Кларой Чиа Марти быстро покидают японский ресторан в Барселоне. Очевидцы при этом сообщают, что пара покинула это заведение по просьбе хозяина.
Завирусившиеся в TikTok кадры выложила испанская газета Marca. По данным издания, скандальную парочку в ресторане наотрез отказались обслуживать.
Дело в том, что хозяин заведения - фанат Шакиры, которой спортсмен изменял с нынешней возлюбленной. Автор поста уверяет, что владелец ресторана лично подошел к Кларе и, судя по всему, попросил девушку покинуть заведение.
Очевидцы утверждают, что девушка была очень расстроена случившимся, возлюбленные поспешили удалиться.
Опубликовано: Светлана Гарусева