Тайный роман: Монику Беллуччи и Тима Бертона папарацци засняли на свидании

По данным СМИ, роман знаменитостей начался после кинофестиваля братьев Люмьер, который состоялся в октябре 2022 года во Франции.

Актрису Монику Беллуччи заподозрили в тайном романе с режиссером Тимом Бертоном, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на французские СМИ.

Пару заметили гуляющей вместе по улицам Парижа: 58-летняя Моника и ее 64-летний кавалер шли, держась за руки.

По данным инсайдеров, роман знаменитостей начался после кинофестиваля братьев Люмьер, который состоялся в октябре 2022 года во Франции. В тот день Тим Бертон получил награду из рук Моники Беллуччи. Вероятно, на этом их контакт не закончился.

Я без ума от Моники. Мечтаю застрять с ней в лифте. Она очень красивая, — сказал Бертон еще десять лет назад в одном из интервью.

Но тогда режиссер еще был в отношениях с Хеленой Бонем Картер, но в 2014 году пара рассталась. А единственной женой Бертона была Лена Гейске, с которой режиссер был вместе всего два года.

Моника Беллуччи замужем была дважды. Ее первым супругом был фотограф Клаудио Карлос Бассо, вторым — Венсан Кассель, от этого брака у актрисы две дочери.