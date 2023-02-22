Во Франции десятиклассник на уроке зарезал учительницу

Что стало причиной трагического происшествия, неизвестно. В лицей, где случилось несчастье, выехали официальные лица.

В лицее французской коммуны Сен-Жан-де-Люз ученик десятого класса с ножом напал на учительницу испанского языка, сообщает МК со ссылкой на радио France Bleu.

Педагог погибла на месте. Нападавшего подростка задержали.

В лицей прибыли префект департамента и прокурор города Байонна.

Как уточняет издание со ссылкой на официального представитель правительства Франции Оливье Верана, на место происшествия выехал также министр образования страны Пап Ндиайе.

Причина нападения пока не называется.