Во Франции десятиклассник на уроке зарезал учительницу
2023-02-22 15:36
Что стало причиной трагического происшествия, неизвестно. В лицей, где случилось несчастье, выехали официальные лица.
В лицее французской коммуны Сен-Жан-де-Люз ученик десятого класса с ножом напал на учительницу испанского языка, сообщает МК со ссылкой на радио France Bleu.
Педагог погибла на месте. Нападавшего подростка задержали.
В лицей прибыли префект департамента и прокурор города Байонна.
Как уточняет издание со ссылкой на официального представитель правительства Франции Оливье Верана, на место происшествия выехал также министр образования страны Пап Ндиайе.
Причина нападения пока не называется.
Опубликовано: Светлана Гарусева