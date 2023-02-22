Египтяне женятся на близких родственниках, хотя ислам такие браки не одобряет

В Египте около 10 процентов заключаемых браков происходит между двоюродными братьями и сестрами.

В исламе близкородственные браки запрещены, о чем говорится и в хадисах. Речь идет о родных братьях и сестрах, и тех, кто приходится друг другу молочными братьями и сестрами. Это означает, что, если в младенчестве у потенциальных жениха и невесты была одна кормилица, во взрослом возрасте они не могут пожениться.

Относительно двоюродных родственников правила в меньшей степени строги. Ислам такой брак не одобряет, но допускает. Поэтому около 10 процентов людей, образующих семью, приходятся друг другу двоюродными. Это не касается египетских христиан-коптов, у которых благословляется брак только после четвертого колена.

Объясняется большой процент брачных уз между кровными родственниками среди египтян тем, что в этой стране очень сильны родственные связи, и клановость, и входящий в семью человек со стороны воспринимается с недоверием. Могут также возникать финансовые вопросы при разводе или получении наследства. Когда же муж и жена двоюродные, то все имущество остается в семье, независимо от того, как складывается их семейная жизнь.