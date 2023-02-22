7 способов использовать ChatGPT на работе, чтобы повысить производительность, упростить работу и сэкономить массу времени

Insider составил список из семи способов, с помощью которых работники могут использовать инструмент ИИ, чтобы упростить выполнение своей работы.

ChatGPT от OpenAI и аналогичные инструменты ИИ могут не заменить работу человека полностью в ближайшее время.

Но они могут помочь работникам во многих отраслях – от технологий до медиа – выполнять свою работу лучше и быстрее.

Вот как вы можете использовать ChatGPT и ИИ, чтобы облегчить свою трудовую жизнь.

Используйте его как альтернативу Google для исследований

ChatGPT предоставляет пользователю быстрый ответ. И если ответ слишком сложный, ChatGPT может объяснить его более простыми словами, если вы попросите его.

Быстрый доступ к информации может в конечном итоге сделать вашу работу более приятной, высвободив время для генерации идей.

Используйте его для написания эссе, выступлений, сопроводительных писем, песен и оценок сотрудников

Как уже поняли многие студенты с заданиями для эссе, ChatGPT может быть весьма полезен в качестве инструмента для написания.

Используйте его для анализа огромных объемов данных

Многие должности включают различные формы анализа данных, и ChatGPT может быстро обрабатывать много информации.

ИИ также может помочь тем, кто пытается использовать данные для принятия инвестиционных решений,

При поиске второго мнения спросите ИТ, как начать бизнес, принимать стратегические решения и поддерживать клиентов

Если вы действующий или начинающий предприниматель, ChatGPT может помочь вам продумать процесс открытия бизнеса.

Используйте его для планирования задач, планирования и управления временем

Организация вашего напряженного рабочего графика может занять много времени, но ChatGPT и другие формы ИИ могут помочь сделать процесс немного более плавным.

Превратите его в помощника по программированию

В частности, ChatGPT способен быстро генерировать строки кода для решения определенных проблем с кодированием.

Когда дела на работе идут неважно, используйте его, чтобы подать заявку на новую работу или договориться о повышении

Если вы довольны работой, но чувствуете, что вам недоплачивают, ChatGPT может помочь вам получить повышение, предложив подходящий сценарий переговоров с боссом.

Наконец, если вы недовольны своей работой, ChatGPT может предложить некоторую поддержку.

Люди используют его для составления своих резюме и сопроводительных писем при поиске работы.