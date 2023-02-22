Младенцы все еще побеждают ИИ-ботов в этом критическом тестировании интеллекта

Новое исследование показало, что младенцы превосходят ИИ, когда дело доходит до “психологии здравого смысла” и выяснения мотивов и целей, стоящих за действиями других людей.

В последнее время появилось много новостей об искусственном интеллекте.

С тех пор, как OpenAI выпустила ChatGPT для всего мира, а затем Microsoft внедрила его в Bing, люди все больше обеспокоены тем, что ИИ злой, разумный и готовый захватить мир.

Однако если ИИ не в состоянии превзойти малышей по некоторым ключевым показателям интеллекта, он не сможет внезапно заменить людей.

Взрослые и даже младенцы могут легко делать надежные выводы о том, что движет действиями других людей. Нынешнему ИИ сложно делать такие выводы

Исследователи протестировали группу из 84 11-месячных младенцев на “современных моделях нейронных сетей, основанных на обучении”, используя тест Baby Intuitions Benchmark.

Он включает в себя группу из шести задач, которые проверяют психологию здравого смысла.

Младенцы посмотрели серию видеороликов на Zoom, в которых были показаны анимированные фигуры, имитирующие поведение человека, перемещающиеся и выполняющие такие действия, как извлечение объектов на экране.

Тем временем авторы протестировали ИИ, который был обучен распознавать шаблоны и предсказывать действия в видеороликах.

Когда фигуры делали что-то неожиданное, например, двигались по-другому или не извлекали объект, как обычно, младенцы реагировали, дольше глядя на фигуры на экране.

Авторы исследования отмечают, что это показатель того, что младенцы распознали мотивы, стоящие за простыми действиями анимированных фигур, и были удивлены, когда они не выполнили ожидаемого действия.

Однако ИИ не продемонстрировал никаких доказательств того, что он понимает мотивы действий.

Эта способность к контекстуализации информации и действий, по-видимому, присуща исключительно человеку - или, по крайней мере, уникальна для существ с мозгом, способным к пониманию на более высоком уровне.

Это позволяет нам общаться и сотрудничать с другими людьми. Это также то, что роботы не могут сделать - по крайней мере, пока.

Однако, к сожалению, авторы исследования допускают, что лучшее определение и характеристика этой интуиции может однажды помочь разработчикам создать сложный ИИ, способный делать то же самое.

В то время как Илон Маск бьет тревогу об опасностях ИИ, ведущих нас по пути к уничтожению человечества, примите близко к сердцу тот факт, что компьютер в вашей голове намного мощнее, чем компьютер в вашем телефоне или ноутбуке.