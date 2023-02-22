Knox news: в США на правительственном ядерном объекте произошел пожар
2023-02-22 23:47
Издание Knox news со ссылкой на Национальную администрацию США по ядерной безопасности сообщает, что в городе Ок-Ридж в штате Теннесси произошел пожар на предприятии по переработке урана.
Сотрудники правительственного ядерного объекта были эвакуированы, сообщений о пострадавших нет.
На данный момент возгорание локализовано. Официальные лица заверяют в отсутствии радиоактивных выбросов.
Сейчас на месте работают специальные службы, которым предстоит выяснить причины случившегося.
Опубликовано: Светлана Репина