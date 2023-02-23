Daily Mail: в британских магазинах вводят ограничения на продажу овощей и фруктов

Издание Daily Mail сообщает, что некоторые британские магазины вынуждены вводить ограничения на продажу продуктов из-за дефицита.

Во многих супермаркетах с полок исчезли перец, капуста, брокколи, помидоры, салат, лук и огурцы.

Причин такой ситуации несколько, одна из них – резкий рост цен на электроэнергию, которая используется для обогрева теплиц.

Кроме того, европейские фермеры продают свою продукцию в другие страны, которые платят за нее больше, чем Великобритания.