Le Figaro раскрывает секрет успешного обхода санкций Россией
2023-02-23 01:20
Обозреватель издания Le Figaro Ален Барлюэ побывал в Санкт-Петербурге и в Крыму, выяснив, как России удается обходить санкции.
В своем новом материале он пишет, что российской стороне помогают находчивость и умение быстро адаптироваться к обстоятельствам.
Барлюэ отмечает, что Россия избежала дефицита товаров, благодаря новым азиатским поставщикам и адаптации собственного производства.
Россияне также нашли возможность закупать необходимое европейское оборудование через посредников из Турции и Туниса.
Опубликовано: Светлана Репина