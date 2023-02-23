Le Figaro раскрывает секрет успешного обхода санкций Россией

Обозреватель издания Le Figaro Ален Барлюэ побывал в Санкт-Петербурге и в Крыму, выяснив, как России удается обходить санкции.

В своем новом материале он пишет, что российской стороне помогают находчивость и умение быстро адаптироваться к обстоятельствам.

Барлюэ отмечает, что Россия избежала дефицита товаров, благодаря новым азиатским поставщикам и адаптации собственного производства.

Россияне также нашли возможность закупать необходимое европейское оборудование через посредников из Турции и Туниса.