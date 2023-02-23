Небезя: Запад должен понести ответственность за подрыв «Северного потока»
Представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небезя уверен, что государства Запада, замешанные в терактах на газопроводах "Северного потока", обязательно ответят за содеянное.
По словам Небезя, западные державы все больше вовлекаются в противостояние с Россией, переходя от косвенных мер к прямым.
Это становится все заметнее, начиная с "продовольственного кризиса" и заканчивая "терактами на газопроводах "Северного потока".
Ранее политик выступал с обвинениями в адрес Запада по поводу нежелания оказывать содействие РФ при расследовании подрывов на балтийских газопроводах.
Опубликовано: Храмова Оксана
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