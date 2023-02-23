На США обрушился новый, мощный зимний шторм, 100 тыс. человек остались без электричества
Сильный зимний шторм обрушился на Соединенные Штаты в среду (22 февраля) и, как ожидается, пронесется по стране с запада на восток, вызвав сильный снегопад, который затруднил передвижение во многих районах.
От Тихоокеанского побережья до Великих озер большая часть страны пострадала от снегопадов. Толщина снежного покрова местами доходит до 60 сантиметров.
В результате было в значительной степени нарушено воздушное сообщение и более ста тысяч человек остались без электричества.
На этот раз снежный шторм пришел не только в привычные северные районы США, но даже в Южную Калифорнию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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