Индия и Китай договорились провести новый раунд мирных переговоров

Стороны договорились провести 18-й раунд мирных переговоров в ближайшее время для достижения цели в соответствии с существующими двусторонними соглашениями и протоколами.

Индия и Китай в среду провели дипломатические переговоры в Пекине и обсудили предложения о разъединении в оставшихся точках трения вдоль линии контроля в восточном Ладакхе в «открытой и конструктивной манере».

В ходе первых очных переговоров с июля 2019 года, проведенных в рамках WMCC, обе стороны договорились провести 18-й раунд военных переговоров в ближайшее время для достижения цели в соответствии с существующими двусторонними соглашениями и протоколами.

Пекине опубликовал отдельное заявление, в котором говорится, что обе стороны рассмотрели положительный прогресс, достигнутый на раннем этапе китайско- индийского пограничного контроля, подтвердили результаты разведения двух пограничных войск в долине Галван и еще четырех местах.

Рабочий механизм для консультаций и координации по вопросам индийско- китайской границы (WMCC) был создан в 2012 году как институциональный механизм для консультаций и координации в целях поддержания мира и спокойствия в приграничных районах.