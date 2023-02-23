Индия и Китай договорились провести новый раунд мирных переговоров
Стороны договорились провести 18-й раунд мирных переговоров в ближайшее время для достижения цели в соответствии с существующими двусторонними соглашениями и протоколами.
Индия и Китай в среду провели дипломатические переговоры в Пекине и обсудили предложения о разъединении в оставшихся точках трения вдоль линии контроля в восточном Ладакхе в «открытой и конструктивной манере».
В ходе первых очных переговоров с июля 2019 года, проведенных в рамках WMCC, обе стороны договорились провести 18-й раунд военных переговоров в ближайшее время для достижения цели в соответствии с существующими двусторонними соглашениями и протоколами.
Пекине опубликовал отдельное заявление, в котором говорится, что обе стороны рассмотрели положительный прогресс, достигнутый на раннем этапе китайско- индийского пограничного контроля, подтвердили результаты разведения двух пограничных войск в долине Галван и еще четырех местах.
Рабочий механизм для консультаций и координации по вопросам индийско- китайской границы (WMCC) был создан в 2012 году как институциональный механизм для консультаций и координации в целях поддержания мира и спокойствия в приграничных районах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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