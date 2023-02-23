Технический сбой Приорбанка привел к «потере» остатков денег со счетов клиентов
23 февраля многие пользователи Приорбанка отметили, что в мобильном приложении не отображается сумма, оставшаяся на счете.
О ситуации рассказали devby.io. "Потеря" денег со счетов была не единственной утренней проблемой клиентов Приорбанка. Пользователи сообщили о таких неприятностях:
не было доступа к мобильному приложению банка и к кабинету интернет-банкинга;
не показывалась информация по балансу на картах, пользователи видели, что денег там нет;
не проводились платежи через приложение, в качестве причины система выдавала сообщение о нехватке средств;
приложение из Play Market делало попытку списать денежные средства за подписку, однако платеж отклонялся, даже когда деньги были на счете;
отдельные пользователи не имели возможности получить выписку по карте через приложение.
Когда один из клиентов вышел на связь с администрацией банка, там подтвердили технический сбой.
Именно поэтому люди не могли сделать оплату картой или снять наличные в банкоматах, а также узнать об остатках денег на счете.
В настоящий момент ситуация нормализовалась, сбой устранен и приложение работает корректно.
По сообщениям пользователей, такие проблемы в работе приложения Приорбанка в последний период участились.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
-
Тарас Медведев
Постпред Беларуси в ООН призвал к немедленным переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, без всяких предварительных условий
Беларусь всегда выступала за мирное разрешение конфликта на Донбассе, напомнил на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН белорусский постпред.Подробнее...
-
-
Тарас Медведев
Пентагон опубликовал фото сбитого китайского шара, которое сделал самолет-разведчик за сутки до его уничтожения
Пилот U-2, летевший высоко над китайским аэростатом-шпионом, сфотографировал большой белый шар крупным планом всего за день до того, как ВВС сбили его у побережья Южной Каролины.Подробнее...