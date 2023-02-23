Технический сбой Приорбанка привел к «потере» остатков денег со счетов клиентов

23 февраля многие пользователи Приорбанка отметили, что в мобильном приложении не отображается сумма, оставшаяся на счете.

О ситуации рассказали devby.io. "Потеря" денег со счетов была не единственной утренней проблемой клиентов Приорбанка. Пользователи сообщили о таких неприятностях:

не было доступа к мобильному приложению банка и к кабинету интернет-банкинга;

не показывалась информация по балансу на картах, пользователи видели, что денег там нет;

не проводились платежи через приложение, в качестве причины система выдавала сообщение о нехватке средств;

приложение из Play Market делало попытку списать денежные средства за подписку, однако платеж отклонялся, даже когда деньги были на счете;

отдельные пользователи не имели возможности получить выписку по карте через приложение.

Когда один из клиентов вышел на связь с администрацией банка, там подтвердили технический сбой.

Именно поэтому люди не могли сделать оплату картой или снять наличные в банкоматах, а также узнать об остатках денег на счете.

В настоящий момент ситуация нормализовалась, сбой устранен и приложение работает корректно.

По сообщениям пользователей, такие проблемы в работе приложения Приорбанка в последний период участились.